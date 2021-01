Schuldnerberatung befürchtet massiven Anstieg bei Privatenkonkursen

Die Corona-Wirtschaftskrise wird sich erst heuer mit Verzögerung in der Insolvenzstatistik niederschlagen. Wenn staatliche Hilfen und Kreditstundungen auslaufen, wird die Pleitewelle ab der Jahresmitte anrollen, erwarten Gläubigerschutzorganisationen. Auch Clemens Mitterlehner von der Schuldnerberatung rechnet mit einem sprunghaften Anstieg bei den Privatinsolvenzen.

"Die Krise bei den Privatinsolvenzen wird sich noch weit in die nächsten Jahre hineinziehen, nicht nur 2021", sagte Mitterlehner am Montag in einem Beitrag des Ö1-Journals. Im Vorjahr haben knapp 7.300 Personen Privatinsolvenz angemeldet, um fast ein Viertel weniger als 2019. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) rechnet im Jahr 2021 mit einer 50-prozentigen Zunahme bei den Privatinsolvenzen.