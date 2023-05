Schuldnerberater warnen: Teuerung treibt die Verschuldung an

Höhere Mieten, steigende Energiekosten und die starke Teuerung bei den Lebensmitteln – immer öfter können sich Menschen hierzulande das Leben nicht mehr leisten. Durch die Teuerung in den vergangenen Monaten sind mittlerweile auch Menschen betroffen, die bisher nicht als armutsgefährdet gegolten haben. „Wir sehen in den ersten Monaten 2023, dass die Erstkontakte stark steigen. Immer mehr Menschen sagen, das geht sich nicht mehr aus“, sagt Schuldnerberater Clemens Mitterlehner. „Durch die gestiegenen Kosten und erhöhten Kreditzinsen kann es mittlerweile finanziell auch für jene eng werden, die sich das Leben bisher gut leisten konnten. Es sind durchschnittliche Kosten von mehreren Hundert Euro dazugekommen.“ Nachsatz: „Schulden und Armut gehen Hand in Hand. Jede fünfte Person in Österreich ist von Armut betroffen.“ Dazu zählen vor allem 350.000 Kinder und Jugendliche.

Allein im Vorjahr haben fast 56.000 Personen einen der 67 Standorte der Schuldnerberatungen aufgesucht, die Erstkontakte sind um zehn Prozent gestiegen. Die durchschnittliche Verschuldung beträgt 61.340 Euro, die ehemaliger Selbstständiger liegt bei 111.184 Euro.

„Menschen, die zu uns kommen, sagen immer öfter, ich habe eigentlich keinen Fehler gemacht und trotzdem bin ich in der Überschuldung gelandet“, sagt Mitterlehner. „Die finanziellen Probleme sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“ Hauptgründe für die Überschuldung sind Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensverschlechterung, gefolgt von nicht an die Einkommensverhältnisse angepasste Ausgaben und gescheiterte Selbstständigkeit.

„Ein Drittel unserer Klienten ist arbeitslos“, sagt Mitterlehner. „In der Schuldnerberatung sind fünf Mal mehr Arbeitslose als in der Gesamtbevölkerung.“ Das sei nicht verwunderlich. Denn die Nettoersatzrate bei Arbeitslosigkeit beträgt nur 55 Prozent des Gehalts. Damit können Menschen ohne finanzielle Reserven meist nicht ihr Auskommen finden.

„Wir glauben, dass es notwendig ist, die Nettoersatzrate auf 70 Prozent anzuheben, um existenzielle Probleme zu entschärfen“, sagt der Schuldnerberater. Auch sei das gesetzliche Existenzminimum mit 1.030 Euro deutlich zu gering; bis zu diesem Betrag können Einkommen gepfändet werden.