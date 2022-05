Schuldenreport 2022: Immer mehr Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten

Die Armutsgefährdung vieler Österreicher ist gestiegen. "2021 erhielten 53.000 Menschen Unterstützung von einer der zehn staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. 7.200 Privatkonkurse wurden eröffnet, 68 Prozent davon von einer Schuldenberatung begleitet. Durch die Corona-Pandemie sind die Privatkonkurse in den letzten beiden Jahren stark zurückgegangen: In beiden Jahren gab es rund 1.300 weniger Eröffnungen als im Zehnjahresschnitt. Eine gute Nachricht ist das nicht. Zahlungsprobleme wurden damit nicht behoben, sondern verschleppt. Zuletzt haben sich die Privatkonkurs-Zahlen wieder nach oben bewegt", heißt es in einer Aussendung der Schuldnerberatung. Die vom Sozialministerium geförderte Informationsoffensive „Gemeinsam gegen Überschuldung“ soll helfen, heißt es weiter, die Möglichkeiten einer Schuldenregulierung weiter bekannt zu machen.

„Mir ist es ein großes Anliegen, entsprechende Unterstützungsleistungen anzubieten, sodass Zahlungsschwierigkeiten nicht in eine dauerhafte Überschuldung ausarten. Mit den Gesetzesnovellen zur Insolvenzordnung und Exekutionsordnung sind im Sommer 2021 schuldnerinnenfreundliche Regelungen in Kraft getreten, von denen ich hoffe, dass Betroffene sie auch in Anspruch nehmen“, sagt Sozial- und Konsumentenschutzminister Johannes Rauch. Demnach sei eine Entschuldung in bestimmten Fällen bereits nach drei Jahren und somit in überschaubarer Zeit möglich. Des Weiteren kommt es durch die Gesamtvollstreckung zu einem Exekutions- und Zinsenstopp für betroffene Personen, sodass die Schulden nicht mehr weiterwachsen können. Da die Gesamtvollstreckung nicht zur Restschuldbefreiung führt, ist die Kontaktaufnahme zu den staatlich anerkannten Schuldenberatungen dringend anzuraten, damit diesen Neuregelungen in der Praxis zum Durchbruch verholfen werden kann. Rauch: „Mir ist diese Informationsoffensive wichtig, weil wir damit jene Menschen erreichen, die tief in der Schuldenfalle stecken.“