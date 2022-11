Schuldenabbau: EU will die Zügel wieder - ein bisschen - anziehen

Erst die Corona-Pandemie und dann auch noch der Krieg Russlands gegen die Ukraine machten es unausweichlich: Vier Jahre lang, bis Ende 2023, bleiben die strengen Vorgaben des EU-Stabilitäts- und Wachstumspaktes ausgesetzt. Diese Vorschriften sollten eigentlich verhindern, dass sich die Regierungen der 19 Euro-Länder zu hoch verschulden und den Euro in eine Finanzkrise stürzen.

Daher legte der Pakt schon vor fast 25 Jahren Obergrenzen fest: Die jährliche Neuverschuldung soll in einem Eurostaat höchstens drei Prozent der Wirtschaftsleistung und die Gesamtverschuldung höchstens 60 Prozent (Maastricht-Regeln) betragen. Bisher sind diese Vorgaben aber noch nie konsequent in allen Eurostaaten umgesetzt worden.Am Mittwochnachmittag legt die EU-Kommission in Brüssel daher lang erwartete Reformpläne vor, wie solides Haushalten im Euroraum künftig aussehen soll.