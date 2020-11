Schon Teil-Lockdown hinterließ merkliche Spuren in Konjunktur

Schon der Teil-Lockdown in der ersten November-Hälfte hat die Konjunkturentwicklung in Österreich merklich beeinträchtigt. Vorige Woche lag die wirtschaftliche Aktivität im Land um rund zehn Prozent unter der entsprechenden Vorjahreswoche. Bis inklusive letzte Oktober-Woche ging das Wifo fürs Gesamtjahr 2020 noch von sieben Prozent BIP-Rückgang aus, der könnte sich nun auf rund minus acht Prozent verschärfen, werden die ab Dienstag in Kraft getretenen Maßnahmen miteinbezogen.

Obergrenze

Unterstellt ist bei der Annahme von 8 Prozent Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP), dass die Einschränkungen, die am 3.11. in Kraft getreten sind (Lockdown light), bis 6. Dezember gelten und es dann bis Jahresende eine Lockerung gibt, heißt es in einem "Research Brief" des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) von Donnerstag. Doch diese Modellprognose berücksichtigt die Verschärfungen der Maßnahmen, die diese Woche (17.11.) in Kraft getreten sind und für die nächsten drei Wochen gelten sollen, noch nicht.

Es ist daher laut Wifo-Ökonom Josef Baumgartner zu erwarten, dass diese 8 Prozent die Obergrenze darstellen, da die schärfen Maßnahmen auch die wirtschaftliche Aktivität stärker einbremsen werden. Wie stark der Rückgang jedoch ausfallen wird, lasse sich derzeit noch nicht einschätzen. "Die im Risikoszenario in der mittelfristigen Wifo-Prognose dargestellten minus 9,3 Prozent für 2020 werden es aber nicht werden, denn in diesem Szenario wurde ein strenger Lockdown für zehn Wochen bis 10. Jänner 2021 unterstellt", so Baumgartner.

Ähnliche Maßnahmen

Für das vierte Quartal geht das Wifo in der "Lockdown-light"-Variante von knapp 4,2 Prozent BIP-Rückgang gegenüber dem Vorquartal und von 8,7 Prozent Minus gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Damit dürfte der Konjunktureinbruch infolge der behördlichen Schließungsmaßnahmen freilich "geringer ausfallen als im Frühjahr", und dürfte "zumindest ein Drittel" des Effekts vom Frühjahr ausmachen. Das ergebe sich in erster Linie aus der kürzeren Dauer und der geringen Tiefe der angenommenen Maßnahmen. Berücksichtigt man die jetzt noch strikteren Lockdown-Maßnahmen, wird der BIP-Rückgang im vierten Quartal stärker ausfallen.