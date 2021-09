Schokolade: Wer am Weltmarkt das Sagen hat

„Die Verarbeiter“ sind im Wesentlichen drei Großkonzerne, die Kakaobutter, Kakaopulver und Kakaomasse an Produzenten rund um den Globus verkaufen. Zur Größenordnung: Die Nummer eins am Markt, Barry Callebout, hat in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als 1,6 Millionen Tonnen Ware verkauft und damit umgerechnet knapp fünf Milliarden Euro umgesetzt.

Die Konzentration entlang der Wertschöpfungskette nimmt weiter zu. Mittlerweile dominieren fünf größten Schoko-Macher bzw. Markenartikelhersteller zwei Drittel des Weltmarktes, schätzen Experten. Der KURIER hat sich angeschaut, wer die großen fünf am globalen Süßwarenmarkt sind.

Mars: Ihre Schokolade hat die US-Unternehmerfamilie Mars in die Milliardärsliga gehievt. Ins Mars-Universum gehören Marken wie Snickers, Twix, M&Ms, Milky Way, aber auch Orbit-Kaugummis, Ben’s Reis (bis vor kurzem Uncle Ben’s genannt) oder Tierfutter (wie Royal Canin, Whiskas, Sheba und Pedigree). Der Konzernumsatz wird mit 40 Milliarden Dollar beziffert. Das Familienimperium mit Sitz in einem Vorort von Washington D. C. ist in vierter Generation in Familienhand und nicht börsenotiert. Die Enkel und Urenkel des Firmengründers Frank Mars halten sich vom Scheinwerferlicht fern, von den wenigsten gibt es Fotos, von vielen ist nicht einmal der Vorname bekannt. In Österreich hatte Mars bis vor kurzem zwei Fabriken, ein Futterwerk in Bruck an der Leitha und die Schokoladenfabrik in Breitenbrunn, die kürzlich an Ritter Sport verkauft wurde – inklusive der Marke Amicelli (siehe rechts).

Mondelez: Mondelez International ist ein an der Nasdaq notierter US-amerikanischer Lebensmittelkonzern mit Sitz in Illinois. Im Marken-Reich des Keks- und Schoko-Imperiums sind unter anderem Milka, Toblerone, Cadbury, TUC, Oreo, und LU. Im Geschäftsjahr 2020 setzte der Konzern in mehr als 150 Ländern insgesamt 26,6 Milliarden US-Dollar um – ein kleinerer Teil des Umsatzes kommt auch aus dem Kaugummi-Geschäft (Trident) sowie aus dem Verkauf von Käse (Philadelphia) und Getränken. Die Marke Mondelez gibt es übrigens erst seit 2012 – nach einer Abspaltung vom US-Geschäfts des Lebensmittelkonzerns Kraft Foods.