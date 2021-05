Schokolade: Internationaler Machtkampf um die Kakao-Bohne

Um eine Überproduktion und damit einen weiteren Verfall der Preise zu verhindern, hat die Elfenbeinküste Anschubfinanzierungen für Produktivitätssteigerungen – wie das Pflanzen neuer, ertragreicherer Bäume – gestoppt. Hilfe sollte zudem von einem staatlichen Fonds kommen, in den die Käufer der Bohnen 400 US-Dollar pro Tonne einzahlen müssen. Gelder, die dann – je nach Höhe des Kakao-Weltmarkt-Preises – an die Bauern ausgeschüttet werden und ihre Einkommen stabilisieren sollen. „Sinnvoll in einem Land, in dem die Hälfte der Bauern noch immer unter der Armutsgrenze lebt“, findet Hartwig Kirner, Chef von Fairtrade Österreich.