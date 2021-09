Ritter Sport: Deutsche fahren Schokoladenfabrik in Österreich hoch

Am Standort werden im Drei-Schicht-Betrieb an fünf Tagen die Woche insgesamt 5.000 Tonnen Schokolade im Jahr produziert. Besonders stolz ist Harald Heschl auf die im Jänner in Betrieb genommene neue Maschine, die die Amicelli-Waffelröllchen nicht nur bäckt und mit Creme füllt, sondern auch gleich schneidet. „Alles in einer Anlage, das hat noch keiner geschafft“, sagt Heschl und führt gleich weiter zum 3-D-Scan, der jedes Röllchen vermisst und alle aus der Produktionslinie wirft, die dem Schönheitsideal nicht zu 100 Prozent entsprechen. Nach dem selben Prinzip werden auch die quadratischen Tafeln kontrolliert, bevor sie ausgeliefert werden. Klingt nach Lebensmittelverschwendung, ist es aber nicht. Zum Teil wird die Ware wieder in die Produktion gemischt.

Vor drei Monaten hat Ritter im Burgenland auch mit der Produktion der veganen Sorten (auf Basis von Mandelmehl) begonnen, die immer mehr Abnehmer finden. Stöhr: „Die Wachstumsraten lagen zuletzt bei 32 Prozent.“

Apropos Zuwächse. Zugenommen haben zuletzt auch die Probleme entlang der Lieferketten. Weniger bei Kakao, den Ritter Sport zum Teil direkt bei Vertragsbauern aus Nicaragua kauft. Sondern bei den Kartonagen und Verpackungsmaterialien, die knapp und damit teuer wurden – unter anderem weil das Geschäft der Versandhändler boomt und diese den Markt für Verpackungsmaterial leer gefegt haben. „Eine Situation, die jetzt in der Vorweihnachtszeit nicht einfacher werden wird“, sagt Stöhr. Was das für die Schokoladepreise im Handel – die demnächst mit den Supermarktketten neu ausgedealt werden – bedeutet, will er nicht kommentieren.