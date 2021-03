Schnedlitz: „Die Politik macht das ja nicht aus Masochismus“

Der Handelsverband spricht von einem Förderprogramm für Amazon.

Natürlich treibt man die Kunden in die Arme der internationalen Onlineriesen. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Die Online-Umsätze sind im Vorjahr in etwa so stark gestiegen wie jene der Spar-Gruppe, also um fünf Prozent. Von explodierenden Umsätzen würde ich also nicht reden.

Das liegt aber auch an der Berechnung. Im Lebensmitteleinzelhandel wird fast nur im Geschäft gekauft, bei Mode ist das anders. Ist das Ostergeschäft im Osten des Landes gelaufen?

Heuer war eigentlich alles angerichtet. Ostern fällt in die erste Woche des Monats und die ist seit Jahrzehnten die umsatzstärkste. Aber zur Größenordnung des Ostergeschäfts: Das Weihnachtsgeschäft ist je nach Berechnung rund zwei Milliarden schwer, das Ostergeschäft nur etwa ein Zehntel davon.

Werden die Leute vor und nach dem Lockdown oder einfach in einem anderen Bundesland einkaufen?

Konsumverweigerer werden sie jedenfalls keine werden. Statistiken zeigen, dass seit Jahrzehnten die gleiche Zahl an Ostereiern gekauft wird, es gibt da keine Revolutionen. Man muss aber auch aufpassen, was alles zum Ostergeschäft gerechnet wird, was dort eigentlich nichts verloren hat.

Zum Beispiel?

Gartenmöbel und alles was man zur Hausrenovierung braucht. Das kauft man, weil es Frühling ist und nicht weil Ostern vor der Tür steht. Wir haben sogar eine wissenschaftliche Arbeit, die den Religionseffekt untersucht hat. Egal, ob Muslime, Christen oder Buddhisten, alle kurbeln im Frühjahr den Umsatz an.