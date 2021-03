Handel hofft auf hohe Umsätze bis Mittwoch

Ostern ist das zweite Weihnachten im Handel. Laut einer Umfrage des Handelsverbands ist das Ostergeschäft rund 240 Millionen Euro schwer. Auf welche Betriebe sich dieser Betrag aufteilt, wird laut den Branchenvertretern zu einem guten Teil auch vom Ostererlass der Politik entschieden.

In der Ostregion bleiben die Geschäfte (mit Ausnahme von Lebensmittelhändlern und Apotheken) jedenfalls ab Gründonnerstag geschlossen. Daher appellierte die Wiener Wirtschaftskammer am Montag wenig überraschend an Konsumenten, ihre Einkäufe noch bis Mittwoch zu erledigen.

Und zwar im stationären Handel und nicht bei einem Onlinehändler im Ausland. Diverse Lokalaugenscheine lassen vermuten, dass viele den Montag tatsächlich zum Einkaufen genutzt haben. KURIER-Leser berichten, dass sie bei Gartencentern im Umkreis von Wien kaum einen freien Parkplatz bekommen konnten.