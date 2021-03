Handelsobmann zu Tests: „Das ist nur das Vorspiel“

Wenig Freunde mit der zwangsverordneten Osterruhe haben auch die Friseure, die ebenfalls von 1. bis 6. April geschlossen bleiben müssen. „Es ist eine schlimme Situation, weil das Ostergeschäft wichtig ist“, sagte Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder zur APA. Zumal die Kunden seit Beginn der Testpflicht ohnehin großteils ausgeblieben sind.

Der Modehändler Günther Rossmanith argumentiert, dass Eintrittstests in seiner Branche viel aufwendiger als beim Friseur sind. Wegen der höheren Kundenfrequenz. Vor Corona tummelten sich in seiner Mango-Filiale in der Mariahilfer Straße samstags bis zu 3.000 Leute, aktuell nur um die 1.000. Rossmanith: „Mode wird spontan gekauft, derzeit also so gut wie gar nicht. Es gibt ja auch keine Anlässe, sich neu einzukleiden.“ Jede weitere Eintrittsbarriere würde die prekäre Lage verschärfen. Dieser Meinung ist auch der Interessensverband ACSB, der vor allem Einkaufszentren vertritt. Eintrittstests seien ein „Umsatzkiller“ und „E-Commerce-Förderungsprogramm“. „Wir sind überzeugt, dass viele Händler unter diesen Bedingungen nicht öffnen würden, da sich ein Betrieb so nicht rechnen kann. Da aber keine Sperre verordnet sein wird, sind wohl auch keine Kompensationszahlungen zu erwarten“, heißt es in einer Aussendung.