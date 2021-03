Warum es die Osterruhe braucht und sie noch länger dauern könnte

Nach dem 11. April soll jedes Schulkind einen PCR-Test absolvieren. Wie soll das funktionieren?

Zur Beruhigung der Eltern: Es wird nicht so sein, dass ein negativer PCR-Test zu einer Art Eintrittstest für den Schulunterricht wird. In den ersten Tagen, an denen wieder ein Schulunterricht im Schulgebäude stattfindet, sollen die PCR-Tests durchgeführt werden. Diese Maßnahme ist für ein fundiertes Screening notwendig.

In Wien, Niederösterreich und Burgenland sind die Betten auf den Intensivstationen bereits sehr knapp. Wie schaut die Prognose für die kommenden zwei Wochen aus?

Anfang November, also kurz vor dem zweiten harten Lockdown, waren 162 Betten auf der Intensivstation mit Covid-19-Patienten belegt. Derzeit sind es in Wien 167 Intensivbetten, die zur Behandlung von Covid-19-Patienten benötigt werden. In den nächsten zwei Wochen wird die Zahl auf 260 ansteigen. Bürgermeister Ludwig gab der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Hans Peter Doskozil bei den Verhandlungen unmissverständlich zu verstehen, dass Wien keine Patienten aus NÖ oder dem Burgenland aufnehmen kann. Insgesamt gibt es in Österreich einen Spielraum von 880 Intensivbetten für Covid-19-Patienten.