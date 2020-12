Schlusslicht Österreich? So düster kann die Zukunft sein

Wird Österreich also zum Schlusslicht im erhofften Aufholprozess nach der Pandemie? Die düstere Sicht der OECD hat unter Fachleuten eine Debatte über die Aussagekraft der Prognose entfacht. 2020 war der Blick in die Glaskugel besonders oft besonders stark getrübt. Wird das im zweiten Corona-Jahr 2021 so bleiben?

In der kommenden Woche präsentiert die Nationalbank ihre Konjunkturvorschau und eine Woche später kommen die neuen Prognosen von Wifo und IHS.

Im Vorfeld vergleichen die Ökonomen untereinander die Berechnungen, prüfen sie auf Plausibilität und siehe da: Die OECD dürfte krass daneben liegen. Dafür sprechen mehrere Gründe.

Das dritte Quartal – vor dem zweiten harten Lockdown – verlief wesentlich besser als erwartet wurde. Das war der OECD zum Zeitpunkt ihrer Prognose-Erstellung noch nicht bekannt. Ebenso wenig der Umstand, dass der harte Lockdown am Montag nach knapp drei Wochen endet und vor allem der Einzelhandel wieder öffnet.