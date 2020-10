Wifo-Chef Badelt sieht "schleichenden Lockdown" im Wintertourismus

Ein zweiter Lockdown würde Österreichs Wirtschaft "extrem belasten" und die Wirtschaftsprognosen für heuer und 2021 über Bord werfen, sagte Wifo-Chef Christoph Badelt am Dienstag. Einen Zusammenbruch der heimischen Wirtschaft in dem Sinn, "dass man nicht mehr das bekommt, was man kaufen will", befürchtet Badelt zwar nicht, aber für den sehr wichtigen Wintertourismus zeichne sich so etwas wie ein schleichender Lockdown ab.

Dies allein durch die Reisewarnungen und die steigenden Infektionszahlen sowohl in Österreich als auch in Ländern, wo Österreich-Urlauber potenziell herkommen, wie der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) im Ö1-Mittagsjournal sagte. Für einen Tourismusbetrieb sei es letztlich egal, "ob er zusperren muss, weil keine Gäste kommen oder ob man ihm anordnet, dass er zusperren muss".