Schluss mit Kabelsalat: Ab 2024 gibt es nur noch einheitliche Ladegeräte

Die verzweifelte Suche nach dem jeweils passenden Ladegerät für Handy, Kamera, Kopfhörer, Laptop oder die Spielkonsole soll spätestens ab übernächstem Jahr vorbei sein. Dann wird es in der EU nur noch einheitliche Ladekabel geben. Das Ringen darum hat immerhin mehr als 13 Jahre gedauert, am Dienstag aber hat das EU-Parlament in Straßburg endgültiges, grünes Licht gegeben.

Stecker im USB-C-Format werden damit für alle Handys, Tablets und Digitalkameras zum Standard. Dies gilt künftig auch für Laptops (eine längere Übergangszeit ist hier vorgesehen), Lautsprecherboxen, Kopfhörer, E-Reader, Tastaturen und Computer-Mäuse, Navis, Smartwatches und elektronisches Spielzeug.

"Der Kabelsalat ist lästig und unnötig für die Konsumentinnen und Konsumenten und schadet der Umwelt", sagt Barbara Thaler, Binnenmarktsprecherin der ÖVP im EU-Parlament.

Bis zu 1.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr werden durch den Wegfall der vielen verschiedenen Ladegeräte vermieden. Ein umso bedeutender Schutz für die Umwelt, zumal in der EU insgesamt nur weniger als 40 Prozent des gesamten Elektro-und Elektronikabfalls recycelt wird.

Einst waren es 30