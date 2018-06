Schachmatt dank Trump? Was die Weltwirtschaft gefährdet

Deutscher Überschuss

Exportweltmeister: So wird Deutschland seit Jahren gefeiert, aber auch zunehmend kritisiert. Waren im Rekordwert von 1280 Milliarden Euro lieferte das Land 2017 in die Welt hinaus. Die USA waren mit 111 Milliarden Euro Hauptabnehmer, vor Frankreich mit 105 Milliarden Euro und China. Das Problem am deutschen Exportwunder: Wenn die Länder, die deutsche Waren abnehmen, nicht selbst auch viel exportieren, verschulden sie sich stetig mehr. Bestes Beispiel dafür sind die USA. Darin liegt die Wurzel des Handelskonflikts, den Trump jetzt angestoßen hat. Denn die USA haben ein riesiges Defizit im Handel mit Deutschland. Um 50 Milliarden Euro mehr kaufen die USA in Deutschland als umgekehrt.

Türkei

Mit einem Wirtschaftswachstum von 7,4 Prozent hat die Türkei im Vorjahr sogar mehr Tempo vorgelegt als China. Ökonomen zweifeln jedoch an der Nachhaltigkeit, weil viel vom Wachstum von Bauprojekten stammt, die der Staat finanziert. Im Land gilt noch immer der Ausnahmezustand – was viele Unternehmen abgeschreckt hat. Ausländische Unternehmen steckten im Vorjahr gerade einmal acht Milliarden Euro in die Türkei (im Hoch waren es 22 Milliarden). Der Zweifel an der Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank hat einen Auszug von Investoren ausgelöst. Die Lira taumelt von einem Rekordtief zum nächsten. Das könnte zwar den Tourismus ankurbeln. Waren aus dem Ausland werden aber sündteuer – was den Konsum bremst. Es geht die Angst um, dass das Land nach den Wahlen am 24. Juni in eine veritable Krise stürzen könnte.

Russland

Die Annexion der Krim durch Russland wirft noch immer einen langen Schatten auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Die Sanktionen werden laufend verlängert und haben politisch nichts gebracht. Daher mehren sich die Stimmen in Europa, sie auslaufen zu lassen. Trump hingegen will hart bleiben. In Österreich leiden vor allem Lebensmittelexporteure. Die Russen selbst haben die Sanktionen inzwischen ganz gut verkraftet. Denn entweder produzieren sie die betroffenen Waren entweder selbst oder haben andere Importeure, vor allem aus Asien, gefunden.