EU und Kanada klagen vor WTO gegen US-Zollentscheidung

Der deutsche Finanzminister Scholz nannte die Zollentscheidung der US-Seite "nicht akzeptabel". Sie sei rechtswidrig und verstoße gegen internationale Regeln im Handel. "Das ist, glaube ich, mit großer Klarheit von allen gesagt worden, und ich habe sogar den Eindruck, auch verstanden worden", sagte Scholz mit Blick auf Mnuchin. "Insofern ist das dann auch eine Grundlage, um irgendwann zu verbesserten Ergebnissen zu kommen", sagte er. Von irgendeinem Entgegenkommen oder einem Signal der Amerikaner an die Partner berichtete er aber nicht.

Zu den heftigsten Kritikern der USA gehörten Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und dessen kanadischer Kollege, der Konferenz-Gastgeber Bill Morneau. Auch der britische Minister Philip Hammond äußerten sich verärgert. Morneau sprach von einem "absurden Vorgang", wenn die USA von Gründen der nationalen Sicherheit sprächen, die ihre Entscheidung bestimmt hätten.

Verletzung von NAFTA

Diese amerikanische Begründung ist denn auch der Ansatzpunkt der Kanadier für die Klage vor der WTO. " Kanada wird stets kanadische Arbeiter und kanadische Interessen gegen Protektionismus verteidigen, der das internationale Handelssystem untergräbt", betonte Außenministerin Chrystia Freeland. Zudem sieht Kanada eine Verletzung des Freihandelsabkommens NAFTA zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Bei den festgefahrenen Verhandlungen über eine NAFTA-Reform brachte Trump nun einzelne bilaterale Abkommen mit den beiden Ländern ins Spiel. "Mir würde ein separater Deal mit Kanada und ein separater Deal mit Mexiko nichts ausmachen", sagte Trump in Washington. Doch ähnlich wie die EU wollen sich auch Mexiko und Kanada in der Frage nicht spalten lassen und den USA gemeinsam die Stirn bieten. NAFTA ist nach der gemeinsamen Wirtschaftsleistung eines der größten Handelsabkommen der Welt. Es wurde 1992 unterzeichnet und trat 1994 in Kraft.

Le Maire nannte die US-Entscheidung auch wirtschaftlich gefährlich. Nach Angaben von Teilnehmern soll er explizit vor einem Handelskrieg gewarnt haben. Hammond äußerte sich enttäuscht, sprach aber auch von der Hoffnung, dass die Diskussionen der Finanzminister helfen könnten, beim G-7-Gipfel in einer Woche auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs zu Fortschritten zu kommen.

Ein indirekter Effekt der von den USA frisch verhängten Einfuhrzölle könnte nach Auffassung eines hohen EU-Vertreters sein, dass es China nun leichter werden könnte, Kritik an seiner eigenen Handelspolitik zurückzuweisen. Denn schließlich scherten sich auch die USA nicht mehr um die Regeln der WTO.

Auch Iran-Politik als Thema

Zur Sprache kam in der G-7 auch ein zweites großes Konfliktthema zwischen den Europäern und den USA: die Iran-Politik. Die Minister der drei großen europäischen Länder - Großbritannien, Frankreich und Deutschland - wollten sich mit ihrem US-Kollegen in einer separaten Runde treffen. Die Europäer kritisieren, dass US-Trump aus dem Iran-Nuklearabkommen ausgestiegen ist und neue Sanktionen gegen das Land verfügte. Davon sollen auch Firmen aus Drittländern betroffen sein, die mit dem Iran Geschäfte machen. Die Europäer wollen das nicht akzeptieren und halten im Gegensatz zu Trump an der Nuklearvereinbarung fest. Le Maire kündigte an, er wolle Mnuchin drängen, Ausnahmen für bestimmte französische Firmen zuzulassen, so dass diese ihre Geschäfte mit dem Iran ohne Strafandrohung weiterführen können.

Auslöser für Trumps Rundumschlag ist, dass er die US-Interessen untergraben sieht durch billigere Angebote der ausländischen Konkurrenz. Mit den Zöllen sollen Arbeitsplätze in den USA gesichert werden - zugleich könnten aber durch neue Zölle auf US-Produkte Marktanteile von US-Unternehmen im Ausland wegbrechen.