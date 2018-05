Handelskrieg eskaliert: US-Strafzölle ab Mitternacht auch für EU

Im Handelsstreit machen die USA ernst. Ab Mitternacht (6:00 Uhr MEZ) würden die neuen Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe auch für die EU gelten, teilte US-Handelsminister Wilbur Ross am Donnerstag mit.

Die Europäische Union war bisher davon ausgenommen. Ross ergänzte, auch für Kanada und Mexiko würden die Zölle ab Freitag gelten. „Wir freuen uns weitere Verhandlungen“, sagte er.

Trump hatte die neuen Zölle am 23. März angeordnet, die EU aber zunächst ausgenommen. Der US-Präsident begründete die Maßnahmen mit dem Schutz der nationalen Sicherheit. Auf Stahlexporte in die USA werden dann 25 Prozent fällig, für Aluminiumlieferungen zehn Prozent.

Jun cker kündigt rasche Gegenmaßnahmen an

Die EU hatte bereits im Vorfeld mit Gegenmaßnahmen gedroht und will nun schnell reagieren. "Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag. Die EU werde "in den nächsten Stunden" Gegenmaßnahmen ankündigen.

Merkel: "Nicht vereinbar mit WTO-Regeln"

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in US-Strafzöllen eine Verletzung der Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Sie sei sich mit den Partnern in der Europäischen Union einig, dass diese "Zölle nicht vereinbar sind mit WTO-Regeln", sagte die Kanzlerin am Donnerstag nach einem Treffen mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa in Lissabon, das vor der Entscheidung der US-Regierung stattfand.