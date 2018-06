Strafzölle als Gift für den US-Aufschwung

Der Aufschrei im Ausland war programmiert. Dass Donald Trumps „Zoll-Torheit“ (Wall Street Journal) aber auch in den USA beinharte Kritik auslöst, kommt überraschend. Vor allem jene, die der Präsident mit seinem protektionistischen Entscheid zu schützen vorgibt, wenden sich ab. Sowohl die US-Handelskammer als auch der Verband der amerikanischen Autoindustrie erklärten, dass die Zoll-Aufschläge von 25 (Stahl) und zehn Prozent (Aluminium) Gift seien für den Aufschwung, den Trump mit seiner Steuerreform und umfangreicher Deregulierung befördert habe. Die Wirtschaft werde voraussichtlich mit Klassikern reagieren: höhere Preise, weniger Beschäftigte, geringere Löhne.

Am deutlichsten wurde Heidi Brock. Die Präsidentin des Verbandes der Aluminiumhersteller (knapp 60.000 Beschäftigte) nannte Trumps Vorgehen „enttäuschend“. In Zeiten von Rekordnachfragen mit Zöllen oder Quoten zu agieren, sei kontraproduktiv. Zulieferketten würden so unterbrochen und Verbündete „wahrscheinlich verprellt“. Trump habe bei der eigentlichen Aufgabe, die Billigschwemme chinesischen Aluminiums einzudämmen, nichts bewegt, sagte Brock.

Selbst in der Stahlbranche hält sich die Begeisterung in Grenzen. „Wir danken dem Präsidenten dafür, dass er uns stark gemacht hat“, sagte zwar Tom Gibson, Präsident des Dachverbandes „American Iron and Steal Institute“. Andere Branchenvertreter sehen aber mit Besorgnis, dass die US-Stahlpreise heuer bereits um 40 Prozent gestiegen sind.