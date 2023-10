"Die Kredit-Nachfrage ist ungebrochen"

Auf der Suche nach besseren Sparkonditionen stoßen Konsumenten auch auf die Santander Consumer Bank. Die Tochter der spanischen Banco Santander ist seit 2009 in Österreich vertreten und bietet seit 10 Jahren Online-Sparprodukte an. Anlässlich des Jubiläums hat die Bank Anfang Oktober ihre Sparzinsen angehoben. Für täglich fällig werden nun 2,30 Prozent geboten. Bei einer Bindung von einem Jahr sind es 3,35 Prozent. Die Santander gehöre in fast allen Segmenten zu den Top-Anbietern, sagt Vorstandschef Olaf Peter Poenisch zum KURIER.

Zwei Drittel der bei Santander veranlagten 2,5 Mrd. Euro seien täglich fällig. „Ich glaube, viele Kunden warten noch ein bisschen ab, bis sie ins Festgeld wechseln“, so Poenisch. Die Leute wüssten nicht, wie es mit den Leitzinsen weitergehe. Der Banker sieht aber nun den Höchststand erreicht. Tagesgeld werde als typisches Zweitkonto genutzt, auf dem es mehr Zinsen gebe.

Zügige Weitergabe

Die generelle Kritik an der Branche, die Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank nicht zügig weitergegeben zu haben, kann er für sein Institut nicht nachvollziehen. „Wir waren relativ schnell.“ In Deutschland lägen die Zinsen zwar etwas höher, aber nicht in einer großen Dimension.