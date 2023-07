Direktbanken locken mit vermeintlich hohen Sparzinsen

Sparzinsen von bis zu 2,60 Prozent für täglich fällige Einlagen klingen auf den ersten Blick ziemlich verlockend. Doch bei näherer Betrachtung sind sie es dann doch nicht. Denn abseits der Tatsache, dass bei einer Inflation von aktuell acht Prozent unterm Strich noch immer ein Minus bleibt, sind diese relativ hohen Zinssätze nicht für ein ganzes Jahr und auch nicht für alle Kunden eines Instituts vorgesehen. Das zeigt eine Auswertung der Arbeiterkammer. Demnach werben vor allem Direktbanken mit diesen Zinssätzen.

"Direktbanken bieten deutlich höhere Sparzinsen für Neukunden", sagte AK- Konsumentenschützer Christian Prantner. Die Bandbreite reiche von 0,5 bis 2,6 Prozent Zinsen für täglich fälliges Geld. "Viele Tagesgeld-Angebote haben Grund-, Basis- bzw. Mindestzinssätze, die meist nur mickrige 0,01 Prozent betragen. Das Kraut wird nur fett durch zugeschlagene Bonus-, Sonder- oder Premiumzinsen", so Prantner. "Diese als freiwillig bezeichneten Bonuszinsen & Co. gelten teils nur in festgelegten Aktionszeiträumen oder sind von der Bank einseitig abänderbar."