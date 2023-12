Sanierung des Zweiradimporteurs KSR Group abgesegnet: 146 Jobs gesichert

"Das Unternehmen blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück und beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Import und dem Vertriebs von Produkten in den Bereichen „Mobility“ und „Smart Products“. Zu den Vertriebsmarken gehören CFMoto, Royal Enfield, Italjet, Lambretta, Grundig und NIU. Hinzu kommen die Eigenmarkenprodukte von Brixton, Malaguti, A-TO, DocGreen, Commodore, Malaguti und Lama", heißt es in einer Aussendung

Die Rede ist KSR Group GmbH mit Sitz in Niederösterreich. Über ihr Vermögen wurde Anfang September 2023 ein Sanierungsverfahren eröffnet. "Heute haben die Gläubiger am Landesgericht Krems einem Sanierungsplan zugestimmt und den Fortbestand des bekannten Zweiradimporteurs gesichert", erklärt Stephan Mazal von Creditreform. "Die Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale Gedersdorf, sowie weitere Dienstnehmer in Italien, Deutschland, Spanien, Belgien, Frankreich und in den Niederlanden können somit vor Weihnachten aufatmen.