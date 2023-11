Antibiotika aus Kundl statt China: Neue Penicillin-Anlage eröffnet

Der Schweizer Pharmakonzern Sandoz nahm heute, Freitag, die neue Penicillin-Produktion am Standort Kundl in Tirol in Betrieb. Die um 150 Millionen Euro errichtete neue Anlage wurde mit 50 Millionen vom Steuerzahler (45 Millionen Bund, 5 Millionen Land) subventioniert. Erst im Sommer gab die EU-Kommission ihr Okay für die staatliche Beihilfe. Zuvor drohte der Pharmakonzern mit Abwanderung aus Tirol, da die alte Anlage nicht mehr profitabel war.

Mit dem Investment wurde nun der fehlende Puzzle-Teil für eine vollintegrierte Penicillin-Herstellung - die Wirkstoff-Produktion - aus Spanien nach Tirol verlagert und zwei hochmoderne Produktionslinien errichtet. Die Vollinbetriebnahme ist für Anfang 2024 geplant, 60 zusätzliche Jobs sollen entstehen.

Alles aus einer Hand

Kundl bleibt damit der einzige vollintegrierte Penicillin-Produktionsstandort in Europa, wo vom Wirkstoff bis zur Tablette alles an einem Standort hergestellt wird. Penicilline sind die weltweit führende Kategorie von Antibiotika, Sandoz hält hier einen Weltmarkt-Anteil von 60 Prozent.

"Mit der Erweiterung leiste Sandoz einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Antibiotika in Europa", sagte Sandoz-Austria-Chef Peter Stenico. Zugleich richtete er einen Appell an die Regierung, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um auch Generika in Österreich profitabel produzieren zu können.