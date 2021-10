Novartis-Chef: Antibiotika-Produktion in Tirol nicht kostendeckend

Wer eine Arzneimittelproduktion in Österreich haben will, müsse auch für die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen. Mit deutlichen Worten wandten sich am Donnerstag die beiden Top-Manager von Sandoz und Novartis in Österreich, Andreas Eberhorn und Michael Kocher, an die Politik. Konkret geht es um die Preise für Generika (Nachfolgeprodukte von Arzneimittel), die in Österreich neu geregelt werden sollen.

Im März 2022 läuft die bisherige Preisbandregelung aus, wodurch das Preisniveau für Generika weiter sinken wird. Außerdem erwägt die Politik die Einführung einer Wirkstoff-Verschreibung, also dass der Arzt nicht mehr ein bestimmtes Produkt, sondern nur noch den Wirkstoff eines Medikamentes verschreibt. "Wenn das Preisband abgeschafft ist, kann uns die Sozialversicherung auf den niedrigsten Preis zwingen, da gibt es auch keinen Ausweg für uns als Hersteller", sagt Sandoz-Österreich-Chef Andreas Eberhorn. Sandoz bietet mit mehr als 1.000 Arzneimitteln ein großes Generika-Sortiment, steht am Weltmarkt aber in Konkurrenz zu Billigfertigungsländer wie China oder Indien.

"Die Preise werden weiter erodieren, es wird für einzelne Anbieter nicht mehr auskömmlich sein, das Angebot wird kleiner." Damit werde die Versorgungssicherheit in Europ in Frage gestellt, warnt Eberhorn. Natürlich habe das mittelfristig auch Auswirkungen auf Wünsche nach lokaler Produktion. Deshalb fordert Sandoz die Einführung einer Indexanpassung für Arzneimittel und eine dauerhafte Preisbandregelung.