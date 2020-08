Salzburger Hygienespezialist baut Produktion aus

Der Salzburger Hygienespezialist Hagleitner stockt seine Produktionskapazitäten auf. Am Firmensitz in Zell am See entsteht ein neuer Fertigungsbereich für Spender und Dosiergeräte. "Corona hat den Bedarf an Desinfektionsspendern durch die Decke gehen lassen", erklärte Firmeninhaber und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner. "Wir produzieren davon jetzt zwölfmal so viel wie vor der Krise."

Spartenstich

Am Montagabend erfolgte der Spartenstich. Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte, werden in den Ausbau sieben Millionen Euro investiert. "Die Produktionsleistung wird sich verdreifachen", prognostizierte Hagleitner. "Aktuell schaffen wir 250.000 Geräte im Jahr, demnächst lassen sich 750.000 bewerkstelligen." Im Dezember 2020 sollen die neuen Spritzgussroboter und Montagelinien erstmals anlaufen und später noch durch ein Vorratslager ergänzt werden. Der Ausbau schaffe 30 neue Arbeitsplätze.