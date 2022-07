Salzburg AG will Energiewende durch crowdfunding

Der scheidende Salzburg AG-Vorstand Leonhard Schitter - er wechselt Ende des Jahres zur Energie AG Ober├Âsterreich - sprach heute von einer "Win-Win-Situation" f├╝r alle Beteiligten. "Es profitieren die Projektbetreiber, ├╝ber das verzinste Darlehen die Investoren und nicht zuletzt das Klima." Die Salzburg AG stellt die Plattform zur Verf├╝gung und ├╝bernimmt die Projektberatung, die Aufbereitung aller Unterlagen und die Abwicklung der Finanzierungskampagne - auf Wunsch auch die Planung, Errichtung und den Betrieb der Anlage.

Mehr B├╝rgerbeteiligung

Die anfallenden Kosten werden ├╝ber eine Bearbeitungsgeb├╝hr gedeckt, die die Projektbetreiber bezahlen. Au├čerdem will die Salzburg AG auch eigene Anlagen auf die Plattform stellen. Durch die Beteiligung sollen die B├╝rger auch st├Ąrker an konkrete Projekte gebunden werden, sagte Schitter - auch in Hinblick auf mehr Akzeptanz f├╝r neue Anlagen. "investing green" soll Investoren aus ganz ├ľsterreich ansprechen, die regionalen Projekte k├Ânnen auch jenseits der Grenzen des Bundeslandes Salzburg liegen.

In der Pilotphase im ersten Halbjahr 2022 wurden auf "investing green" zwei Anlagen finanziert. Eine Tochtergesellschaft der Stadt Zell am See (Pingzau) hat binnen 14 Tagen 180.000 Euro gesammelt, um PV-Anlagen mit in Summe 250 Kilowatt peak an zwei Strandb├Ądern, einem Badeplatz, einem Campingplatz und am Dach des Kongresshauses zu installieren. Der lokal erzeugte Sonnenstrom wird direkt und weitestgehend vor Ort f├╝r die Freizeiteinrichtungen genutzt. Im Mai wurde dann die Finanzierung eines Kleinwasserkraftwerks am Almkanal in der Stadt Salzburg abgeschlossen - hier wurden 150.000 Euro gesammelt. Jetzt ├Âffnet sich die Plattform f├╝r neue Projekte.