Umweltökonomin Stagl: Wir haben zu lange auf fossile Energie gesetzt

"Energieeffizienz ist das Gebot der Stunde", so die Umweltökonomin. "Wir müssen wegkommen von den politischen Hick-Hacks und hin zu einer langfristig orientierten systemischen Betrachtungsweise, die verhindert, dass wir uns in ein paar Jahren wieder in so einer Situation befinden". Das bestehende Energieeffizienzgesetz sei zahnlos, hier müsse nachgebessert werden. Auch um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Unternehmen zu schützen, die bei weiter steigenden Energiepreisen und energieintensiver Produktion gefährdet sei.

Energieverbrauch kurzfristig reduzieren

Kurzfristig gehe es darum, Energie einzusparen. Hinter uns liege eine Zeit, in der Energie sehr günstig war und deshalb wenig gespart wurde. Mit den hohen Preisen seien wir jetzt in einer anderen Situation und es gelte, den Energieverbrauch zu reduzieren, sowohl aus Klima-, als auch aus ökonomischer Perspektive. Auf betrieblicher Ebene wisse jedes Unternehmen selber am besten, wo es Einsparungspotenzial gibt.