Rettung soll nun in Form des Grünen Passes kommen, mit dem Geimpfte, Genesene und Getestete relativ unbürokratisch reisen sollen. Gestern, Donnerstag, haben sich die EU-Länder auf gemeinsame Rahmenbedingungen für diesen geeinigt. Der Grüne Pass „macht aber nur Sinn, wenn die Quarantänebestimmungen aufgehoben werden“, sagt auch Staatssekretär Magnus Brunner. „Ende Mai, rund um den 24.“, könne der Grüne Pass bereits auf nationaler Ebene in Betrieb gehen; „bis dahin muss klar sein, welche Quarantänebestimmungen gelten“.

Der Ball liegt einmal mehr beim Gesundheitsministerium, das bei den Regelungen federführend ist. Aktuell müssen Ein- und Rückreisende laut der noch bis Ende Mai gültigen Verordnung mindestens fünf Tage in Quarantäne. Mit ein Grund, warum die 2.600 Reisebüros in Österreich in einer Art Winterschlaf verharren. Normalerweise haben sie Mitte April bereits rund 80 Prozent der Sommerbuchungen im Kasten, doch viele melden Ausfälle im Ausmaß von 90 Prozent und darüber hinaus. Um das Geschäft anzukurbeln, bieten so gut wie alle gratis Stornomöglichkeiten bis kurz vor Reiseantritt an.

Die Austrian Airlines hat ihren Sommerflugplan 2021 vermehrt in Richtung Mittelmeerdestinationen, vor allem in Griechenland und Spanien, ausgerichtet. „Sobald es eine entsprechende Lösung für den internationalen Reiseverkehr gibt, rechnen wir auch dort mit Wachstum und Nachholeffekten“, heißt es seitens der AUA.

Was fehlt, ist auch das sogenannte „Incoming“-Geschäft, also die internationalen Touristen in Österreich. „70 Prozent der Gäste kommen aus dem Ausland“, sagt Gregor Kadanka, Sprecher der Reisebüros. Und weil viele andere Länder längst festgelegt haben, unter welchen Bedingungen man diesen Sommer bei ihnen Urlaub machen kann, droht Österreich ins Hintertreffen zu kommen, monieren heimische Touristiker.