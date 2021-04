35 Prozent der weltweiten Covid-Infektionen passieren in Indien

Während die „westliche Welt“ Impferfolge und teils sinkende Infektionszahlen und Öffnungsschritte meldet, schlittern andere Teile der Welt immer tiefer ins Corona-Chaos. Trotz laufender Impfkampagnen steigen die Infektionszahlen insgesamt weltweit. Vor allem in ärmeren Ländern sieht es mit Impfungen düster aus. In Indien, obwohl es selbst Impfstoffe herstellt, haben erst acht Prozent der Bevölkerung zumindest eine Dosis erhalten. Weniger als 10 Millionen Menschen. (In Österreich sind es rund 21%). KKS