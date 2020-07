Saftige Rabattschlacht im Autohandel läuft an

Indes zieht auch die Nachfrage am Gebrauchtwagenmarkt wieder an. Betrug der Rückgang der Zulassungen von Gebrauchten im April 39 Prozent, so gibt es im Juni laut Statistik Austria wieder ein Plus von 27 Prozent.

Kommt es tatsächlich in den nächsten Monaten zu einem Engpass bei Neuwagen, dann gibt es auch weniger gebrauchte Eintauschfahrzeuge. Unterm Strich werden dann die Preise für Gebrauchtwagen steigen. „Ja, sicher, vor allem die jungen Gebrauchtwagen werden wieder interessanter“, sagt Bundesgremialobmann Klaus Edelsbrunner. Das sind nach seiner Definition gebrauchte Fahrzeuge, die nicht älter als zwei Jahre sind.