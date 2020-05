Autohandel: 2.000 Euro Verschrottungsprämie für Altautos gefordert

Zugleich sollte laut Automobilwirtschaft erneut eine Verschrottungsprämie für Altfahrzeuge eingeführt werden. „Wir wollen eine Ökoprämie, um Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 4 und älter aus dem Verkehr zu ziehen“, sagt Kerle. Es gebe somit einen Ökologisierungseffekt, wenn ältere Fahrzeuge schneller in abgasarme Neufahrzeuge Euro 6d mit Verbrennungsmotoren getauscht werden.

„Die Prämie soll bei 2.000 Euro liegen“, sagt Kerle zum KURIER. „1.000 Euro sollten vom Finanzminister kommen und 1.000 Euro würde die Automobilindustrie bereitstellen.“ Doch auch auf dem Gebrauchtwagen-Markt erleidet der Autohandel einen Preisverfall. In den ersten vier Monaten wurde bei Gebrauchtwagen ein Abwertungsverlust in Höhe von mehr als 200 Mio. Euro eingefahren. Auch in diesem Segment erwartet die Branche staatliche Unterstützung. „Wir hoffen, dass wir ein offenes Ohr finden, damit den Händlern unter die Arme gegriffen wird“, so Kerle.