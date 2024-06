Saftige Pleite von zwei bekannten Restaurants

„Das Restaurant Vienne ist ein architektonisches, historisches und gastronomisches Juwel im Wiener Stadtzentrum. Unser Restaurant im Zentrum Wiens ist in einem Jahrhunderte alten Haus etabliert. Schon seit 1937 wird im Restaurant Vienne für Gäste aus aller Welt gekocht! Im Inneren lädt ein Altwienerisches, aber auch exklusives Ambiente, zum angenehmen Verweilen und Speisen ein!“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Die Rede ist von der Nefis GmbH mit Sitz am Wiener Fleischmarkt. Über ihr Vermögen wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Sie betreibt laut Creditreform und KSV1870 zwei Wiener Gastronomiebetriebe, nämlich das Restaurant Vienne in 1010 Wien, Fleischmarkt 20 sowie das Restaurant Tafelspitz in 1120 Wien, Grünbergstraße 1. 22 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Beide Restaurants sind von Montag bis Sonntag geöffnet.

„Die Eröffnung fand Anfang 2019 statt. Ein schönes Ambiente zu schaffen war uns ein großes Anliegen. Damit Sie nicht nur das Essen, sondern auch Ihre Umgebung währenddessen genießen können. Wohlfühlen ist schlussendlich ein aus vielen Faktoren bestehender Umstand. Unsere Außenansicht befindet sich immer noch in der Gestaltung und wird laufend verändert“, heißt es über das Restaurant Tafelspitz..