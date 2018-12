Saftige Pleite eines Restaurants mit Freizeitanlage und Eislaufbetrieb

Die Sommersaison lief schlecht, die Erlöse sind um die Hälfte gesunken; die Übernahme des Kulturhaus-Restaurants bedurfte erheblicher Investitionen und hat die Personal- und Betriebsmittelkosten in die Höhe geschraubt. Nun wurde die Reißleine gezogen. Die Agon GmbH der Familie Prentner hat ein Insolvenzverfahren beantragt und will den Gläubigern einen Sanierungsplan (20 Prozent Quote) anbieten.

Das bestätigt Markus Graf vom Gläubigerschutzverband AKV dem KURIER. 32 Mitarbeiter sind betroffen. „Das Unternehmen mit Sitz in Gratwein-Straßengel betreibt das Restaurant im Kulturhaus Gratkorn, hat einen Pachtvertrag über den Thalersee zur Führung eines Eislaufbetriebes in den Wintermonaten und insbesondere betreibt man auch die Freizeitanlage Bad Weihermühle auf Grund eines Pachtvertrages mit der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel“, sagt AKV-Experte Markus Graf.