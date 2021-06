S-Immo-Vorstand stemmt sich gegen Übernahme durch Immofinanz

Die Übernahmeschlacht zwischen der Immofinanz AG und der kleineren S-Immo AG kommt es heute, Donnerstag, zu einem neuen Höhepunkt - in einer außerordentlichen Hauptversammlung. Der Vorstand und Aufsichtsrat der S-Immo AG empfiehlt seinen Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft, das vorliegende Angebot der Immofinanz AG nicht anzunehmen.

„Der Angebotspreis liegt aus Sicht der S-Immo AG deutlich unter dem inneren Wert der S-Immo AG Aktie. Der von Immofinanz AG angebotene Preis liegt spürbar unter dem zuletzt von der S-Immo AG veröffentlichten EPRA-NAV und spiegelt auch in keiner Weise die zu erwartende Steigerung – unter anderem auf Basis der Wertanalyse zum 30.04.2021 – wider“, heißt es seitens des S-immo-Vorstands. „Der Angebotspreis liegt selbst unter jenem Wert, zu dem die Immofinanz AG ihre Anteile an der S-Immo AG in ihrem eigenen Quartalsabschluss Q1 2021 ausweist. Der von der Immofinanz AG bilanzierte Wert berücksichtigt naturgemäß keine mit einem Übernahmeangebot einhergehenden Preisaufschläge (Kontrollprämie) bzw. Synergieeffekte.“

Die Immofinanz, die bereits 26,5 Prozent an der S Immo hält, will den Konkurrenten mehrheitlich übernehmen und bietet 22,25 Euro je Aktie. Sie müsste damit bis zu 1,14 Mrd. Euro in die Hand nehmen, um die auf Büros, Hotels und Einkaufszentren in Deutschland, Österreich und Osteuropa sowie zu einem kleineren Teil auf Wohnimmobilien fokussierte s Immo zu übernehmen.

Der Vorstand der S Immo AG ist davon überzeugt, "dass die Annahme des Übernahmeangebots schlechter ist, als die Aktien an der S Immo AG zu behalten und damit S Immo AG als stand-alone börsenotierte Publikumsgesellschaft zu erhalten".