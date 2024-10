Russland mit höchstem Wachstum seit Ukraine-Invasion im Februar 2022

Zum Vergleich: In Deutschland und Österreich schrumpft die Wirtschaft heuer das zweite Jahr in Folge. Die Ausgaben für die Landesverteidigung sollen hierzulande bis 2027 auf 1,5 Prozent des BIP steigen.

Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) hat seine Prognose für die russische Wirtschaft im laufenden Jahr daher nochmals um 0,6 Prozentpunkte auf nunmehr 3,8 Prozent angehoben. (2023: 3,6 Prozent). Das bedeutet das höchste Wachstum seit der Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022.

Die hohen Staatsausgaben für den Krieg gegen die Ukraine halten das Wirtschaftswachstum in Russland auf sehr hohem Niveau - vor allem die Industrie boomt. Die Militär- und Rüstungsausgaben dürften sich in den nächsten Jahren bei rund sechs Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung Russlands einpendeln.

Erschwerend wirken aber die sogenannten Sekundärsanktionen. Das sind Sanktionen der USA und Europas gegen Drittstaaten wie China oder die Türkei, die mit Russland Handel betreiben und laut Astrov besser wirken als die eigentlichen Primärsanktionen.

In erster Linie geht es dabei um Banken in China, der Türkei oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die das Import-Export-Geschäft mit Russland abwickeln und Moskau auf diesem Weg bei der Umgehung der Sanktionen geholfen haben. Diese Sekundärsanktionen haben etwa schon zu großen Verzögerungen und Preissteigerungen der russischen Importe aus China geführt und sind mitverantwortlich für die Inflation in Russland von heuer mehr als 8 Prozent.

Die russische Zentralbank hat darauf mit einer massiven Straffung der Geldpolitik reagiert, der Leitzins liegt aktuell bei 19 Prozent. Diese Vollbremsung der Notenbank dürfte die russische Wirtschaft laut wiiw im kommenden Jahr auf eine Wachstumsrate von 2,5 Prozent abkühlen (Eurozone 2025: 1,3 Prozent).