Sommerresidenz zum Teil abgerissen: Putin "fürchtet um sein Leben"

Das Anwesen im Zentralny-Bezirk von Sotschi wurde 1955 fertiggestellt und war immer wieder Gastgeber zahlreicher Staatsoberhäupter aus aller Welt. Den letzten Besuch am Schwarzen Meer empfing Putin, der am Montag 72 Jahre alt wurde, am 6. März. Damals war der Leiter der internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, zu Gast in dem Komplex. Grossi äußerte sich im Zuge seines Besuchs besorgt über die Gefahr eines Unfalls in den ukrainischen Kernkraftwerken, die sich im Fadenkreuz der Feindseligkeiten befinden.