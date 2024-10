Wladimir Putins (nicht mehr so) geheimes Leben

Er hat auch einen mächtigen Beschützer im Rücken: Dossier gehört zum Imperium Michail Chodorkowskijs, Putins erstem prominenten Häftling. Der einst reichste Russe saß zwischen 2003 und 2013 im Gulag, weil er Putin öffentlich Paroli geboten hatte.

Seither versucht Chodorkowskij alles, um Details aus Putins Leben aufzudecken, um ihn der Korruption und Heuchelei zu überführen. Die jüngste Enthüllung beschäftigt sich mit einem Teil von Putins Leben, der so gut bewacht ist wie nichts anderes: Seiner – angeblichen – Ehefrau Alina Kabaewa und den beiden Söhnen des Paares, Iwan (9) und Wladimir (5). Sie sollen, so erzählen es Hausangestellte, völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit in Residenzen leben, die von Putin-treuen Oligarchen bezahlt werden – etwa im wunderschönen Waldai südlich von Petersburg, in Sotschi oder auf diversen Jachten.