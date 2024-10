Putin gibt so viel Geld für den Krieg aus wie noch nie zuvor - und schweigt darüber

„Noch 18 Monate“

Einen Schub erwartet Moskau sich von Investitionen in die Rüstungsindustrie. Ende 2023 wurde dort das Produktionsmaximum erreicht, nun wird ausgebaut. Viel Geld fließt auch in Boni für Soldaten: Diese Woche wurden wieder 133.000 Wehrpflichtige einberufen, nach wie vor geht die Angst vor einer neuen Mobilisierung von allen Männern zwischen 18 und 60 Jahren um.

Auch wenn nach innen geschwiegen wird, nach außen hin ist das Signal des Kreml klar: Beenden will Putin diesen Krieg so schnell nicht. Wie lange das noch so laufen kann? Beobachter sind pessimistisch. „Er hat noch Ressourcen für 12 bis 18 Monate“, so Expertin Alexandra Prokopenko in einer Carnegie-Analyse. „Erst danach wird es langsam schwierig.“