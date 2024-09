Trump und Selenskij: Ein Treffen von zweien, die einander wirklich nicht mögen

Seit fast einer Woche ist er schon in den USA, eilt von Treffen zu Treffen. Es gibt Fotos von ihm in einer Waffenfabrik in Pennsylvania (dankbares Händeschütteln), mit Vizepräsidentin und Kandidatin Kamala Harris (winkend vom Balkon), und mit Joe Biden im Oval Office (ernst ins Gespräch vertieft). Dass Wolodimir Selenskij auch beim Betreten des Trump Tower in New York fotografiert werden würde, um Donald Trump zu treffen – nun ja, damit hat eigentlich keiner gerechnet.