Russische Wirtschaft laut Ratingagentur erst 2030 auf Vorkriegsniveau

Zugleich werde das Wachstum der ProduktivitĂ€t durch den beschrĂ€nkten Zugang zu westlicher Technologie gehemmt. "Russland ist in hohem Maße von importierten Komponenten fĂŒr Maschinen und ElektrogerĂ€te, Computer, Autos und Pharmazeutika abhĂ€ngig", so die Studie. Der Anteil der auslĂ€ndischen Wertschöpfung liege bei mehr als 50 Prozent, wovon etwa die HĂ€lfte auf die EU, die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada und Japan entfielen. "Ein so hoher Anteil an im Ausland hergestellten Waren kann nicht einfach durch chinesische Importe oder lokale Alternativen ersetzt werden", hieß es dazu.

Demografische Krise

Gleichzeitig beschleunigten sich negative demografische Trends, "insbesondere der RĂŒckgang der Bevölkerung im erwerbsfĂ€higen Alter". Viele junge, gut ausgebildete Russen haben nach dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar das Land verlassen. "SchĂ€tzungen gehen von mehreren Hunderttausend aus", so Scope. Russland mĂŒsse zudem damit rechnen, weniger aus Öl und Gas zu erlösen, da es seine Energieexporte nach Indien und China umleite, dort aber betrĂ€chtliche PreisnachlĂ€sse gewĂ€hren mĂŒsse.