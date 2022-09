Deutsche Regierung übernimmt Kontrolle über Rosneft-Raffinerie

Die deutsche Regierung übernimmt die Kontrolle über die ostdeutsche Ölraffinerie Schwedt und stellt den russischen Betreiber Rosneft unter Treuhandverwaltung. Damit gehe man gegen eine Gefahr für die Energiesicherheit vor und lege einen Grundstein für die Zukunft des Standorts Schwedt, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitagmorgen mit. Deutschland will ab Jahresende kein russisches Öl mehr verarbeiten, was aber das Geschäftsmodell von Rosneft in Schwedt ist.