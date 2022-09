Lukaschenko verspottet Europa: "Werden euch nicht erfrieren lassen"

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich beim Holzhacken über die Sorgen in Europa wegen der Energiekrise lustig gemacht. "Wir werden Europa nicht erfrieren lassen", sagt Lukaschenko in dem Video, das am Mittwoch vom Staatsfernsehen ausgestrahlt wurden. "Wir werden unseren Brüdern helfen", fügt Lukaschenko hinzu. "Vielleicht helfen sie uns eines Tages auch."

"Die Europäer können im Moment nicht wählerisch sein. Tanne oder Birke - Hauptsache, ihnen ist warm", sagt Lukaschenko, während er mit einer Axt vor einem großen Holzstapel steht.