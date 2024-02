Potentielle Gefahr: Verunreinigte Semmeln bei Anker und Penny

Die Bäckerei Ankerbrot ruft die "Ich bin Österreich Kaisersemmel AMA 65G", ein Backshopartikel, zurück. Durch ein technisches Gebrechen in der Produktion sei ein Teil der Teigmasse der in den Filialen aufgebackenen Semmeln mit Bruchstücken aus Kunststoff und Metall verunreinigt worden, hieß es am Freitag in einer Aussendung.