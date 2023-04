RLB OÖ-Chef: „Die EZB hat viel zu spät die Zinsen erhöht“

Trotz eines Gewinnrückgangs (siehe Infobox) zeigt sich Schaller mit der Bilanz seines Konzerns „hochzufrieden“. Den Rückgang führte er auf Kreditrückzahlungen an die EZB zurück. Die Erträge aus Beteiligungen trugen zum Konzernergebnis 40,1 Millionen Euro bei. Das war ein Rückgang von 134,6 Millionen. Vor allem jene an der voestalpine bescherte ein Minus von 83,7 Mio. Euro. Grund seien „Bewertungseffekte“. Schaller will den Ausbau an Beteiligungen „sicher fortsetzen“. Stabile Kernaktionäre seien in Zeiten wie diesen wichtig, auch gegen spekulative Angriffe von außen über die Börse.