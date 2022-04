Für RLB OÖ-Chef stimmen Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung nicht

Sowohl Zuwächse bei den Finanzierungen als auch den guten Verlauf der Beteiligungsgeschäfte der Bank machte Schaller für das Abschneiden im operativen Geschäft verantwortlich. So sind die Betriebsmittelfinanzierungen vergangenes Jahr um 5,9 Prozent und die Investitionsfinanzierungen um 2,1 Prozent gestiegen und machten in Summe 25,3 Mrd. Euro aus. Der Zinsüberschuss ging um 1,5 Prozent auf 429 Mio. Euro nach oben und der Provisionsüberschuss wuchs um 5,1 Prozent auf 199,1 Mio. Euro.

Beteiligungen

Das Ergebnis aus at-equity-bilanzierten Unternehmen stieg zum Vorjahr um 49,9 Mio. Euro auf 134,6 Mio. Euro. In dem Posten sind unter anderem die für die Bank wichtigen Beteiligungen an voestalpine, Raiffeisenbank Prag und Hypo OÖ sowie der Raiffeisen Bank International (RBI) erfasst. Der positive Beitrag der voestalpine fiel im Gegensatz zu 2020 (plus 80,1 Mio. Euro) im vergangenen Geschäftsjahr mit 56,2 Mio. Euro aber geringer aus. Trotz des operativen Gewinns von gut 80 Mio. Euro habe mit Jahresabschluss eine Wertberichtigung auf den niedrigeren Börsenkurs bei den Anteilen an der voestalpine von 24,5 Mio. Euro vorgenommen werden müssen, so der RLB OÖ Chef. Die RBI-Beteiligung - mit 9,5 Prozent - bescherte hingegen einen Verlust von 4,2 Mio. Euro, 2020 Jahr waren es aber noch 39,2 Mio. Euro.

Auch Raiffeisenbanken in Oberösterreich machten vergangenes Jahr ein gutes Geschäft. Der Jahresüberschuss (vor Rücklagenbewegung) kletterte von 132,9 Mio. Euro (2020) auf 212,6 Mio. Euro, das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (EGT) stieg um knapp 55 Prozent auf 266,3 Mio. Euro. Konsolidiert - also das Ergebnis der Raiffeisenbanken und der RLB OÖ gemeinsam - steigerte die Gruppe das EGT um 75 Prozent auf 600 Mio. Euro.