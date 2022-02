OÖ: Raiffeisen schließt bis zu 60 Bankfilialen

Taxigutscheine

Dass es für Landgemeinden ein schmerzlicher Verlust ist, wenn die dortige Bank zusperrt kommentiert Schaller in den OÖN so: "Grundsätzlich ist das Zusammenlegen eine Entscheidung der unabhängigen Raiffeisenbanken in den Regionen. Wichtig ist, dass man alle Stakeholder einbindet, dass man versucht, die Gebäude zu nutzen, indem man zum Beispiel Arbeitsplätze für jene einrichtet, die dann nicht mehr pendeln müssen, für Mitarbeiter von Raiffeisen, aber auch für andere." Mit der Zusammenlegung gebe es auch "ausgedehntere und individuellere Öffnungszeiten in größeren Einheiten".

Die Mobilität der Menschen sei "ja enorm gestiegen. Und wenn es ältere Menschen gibt, die nicht so mobil sind, kann man diesen Taxigutscheine für den Weg zur Bank zur Verfügung stellen", sagt der Generaldirektor. Bei den Bankomaten sei ein "radikaler Abbau" nicht geplant.