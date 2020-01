Seit 2000: Jede vierte Bankfiliale hat geschlossen

Dass die Zahl der Filialen innerhalb von rund 20 Jahren um ein Viertel schrumpfte, die Zahl der Beschäftigten aber nur um 2 Prozent, wird von der OeNB mit mehreren Faktoren erklärt: So ging die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 22 Prozent auf rund 50.000 zurück, während sich die Anzahl von Teilzeitkräften auf knapp 23.000 mehr als verdoppelt hat (+130 Prozent). Der Personalabbau bei den österreichischen Banken erfolge verstärkt über Pensionierung, die dann entweder gar nicht oder mit Teilzeitkräften nachbesetzt werden. Bei Filialschließungen würden die Mitarbeiter von aufgelassenen Zweigstellen meist auf andere Standorte verteilt oder umgeschult und in andere Bereiche versetzt. Zudem gebe es Bereiche wie z. B. die IT, in denen die Mitarbeiterzahlen aufgrund der sich verändernden Geschäftsmodelle gegen den Trend aufgestockt werden.