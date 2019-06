Österreichs Banken entdecken neue Geschäfte „im Grünen“

Die österreichischen Aktienbanken (also ohne Sparkassen, Raiffeisenbanken, Volksbanken und Hypos) haben 2018 trotz der Null- und teilweise sogar Negativzinsen bestens verdient. In Summe sind die Jahresgewinne um 5,2 Prozent auf 6.9 Milliarden Euro gestiegen.

Der Grund für die positive Entwicklung der Banken ist ein ausgedehnter Nettozinsertrag – grob gesprochen, die Differenz zwischen Kredit- und Sparzinsen. Die Kreditnachfrage lief wie am Schnürchen. Private haben im Vorjahr bei Banken 153 Millionen Euro aufgenommen, um 6,8 Prozent mehr als 2017. Die Kredite an Unternehmen wuchsen gar um acht Prozent auf 162 Millionen Euro. Heuer läuft es wegen der nachlassenden Konjunktur etwas schlechter. Kritiken, dass die stark gewachsene Kreditvergabe in den nächsten Jahren zu höhren Ausfällen führen werde, lässt Robert Zadrazil, Präsident des Bankenverbandes und Chef der UniCredit Bank Austria, nicht gelten. Die Unternehmen hätten im Vorjahr noch viel mehr investiert als sie an Finanzierungen bei den Banken aufgenommen hätten. „Sie haben viel eigenes Kapital eingesetzt“, sagt Zadrazil. Die Kreditrisiken hielten sich daher in Grenzen. Und Privatkredite gingen vor allem in den Wohnbau.