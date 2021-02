Ritter-Sport darf neue Schokolade nicht Schokolade nennen

„Der Standort Österreich ist zwar nicht billig, aber verlässlich und es gibt eine gute Verbindung zum Mutterstandort in Waldebuch“, sagt Stöhr, der am Standort 70 Mitarbeiter beschäftigt, viele davon von Mars übernommen. „Das Gesamtpaket in Breitenbrunn hat gestimmt, inklusive dem Erwerb der Markenrechte.“ Jetzt werden Teile der Produktion ins Burgenland verfrachtet, wo bisher nur eine Rollwaffel-Anlage (für die Herstellung Fanfare, Amicelli, Milky Crispy Rolls) in Betrieb gewesen ist. „Jetzt zieht hier auch eine richtige Schoko-Produktion ein. Heuer wollen wir in Breitenbrunn 2.500 Tonnen Amicelli, 3.500 Tonnen Ritter Rum und 5.500 Tonnen der 100-Gramm-Tafeln produzieren.“