RHI Magnesita: Doppelstrategie gegen die Corona-Krise

Bereits seit 2019 geplant war eine Optimierung der Produktion, im Zuge derer neue, effizientere Standorte ausgebaut und weniger lukrative geschlossen werden. Dass es heuer die Werke in Trieben (Steiermark) und Hagen (Deutschland) traf, hat also nichts mit der Corona-Pandemie zu tun.

Investitionen

Den Werksschließungen stehen in Österreich Investitionen von 90 Millionen Euro gegenüber. Ausgebaut werden plangemäß der Dolomit-Abbau in Hochfilzen (Tirol) und, das Werk in Radenthein (Kärnten). Dort soll das modernste Feuerfest-Werk der Welt entstehen und als Ausbildungsstandort dienen.